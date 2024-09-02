Кто может получить бронь от мобилизации в сентябре: список пополнили

Некоторые граждане могут получить отсрочку сразу на год

Вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации устанавливает порядок бронирования работников. Также был расширен перечень профессий, которые могут получить отсрочку.

Законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан. Так, с 1 сентября на отсрочку могут рассчитывать:

народные депутаты и их помощники;

бенефициарные собственники предприятий критической важности;

государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров.

Отсрочка также может предоставляться работникам предприятий, важных для функционирования и обороны государства, в частности:

полиции, спасательной службы, органов государственной власти и местного самоуправления;

компаний из сферы медиа и культуры;

производителей товаров для армии, предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику и боеприпасы;

компаний с мобилизационными задачками и остальных критически принципиальных для экономики компаний.

Согласно новым правилам, обычные предприятия могут забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников сроком 6 месяцев. Исключение сделано для:

предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающих бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

общество Красного Креста и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Отметим, для работников предприятий, определенных как критически важные для экономики страны, бронь выдается на 12 месяцев.

Забронировать могут не все

Бронирование предоставляется только официально трудоустроенным лицам, состоящим на военном учете. Предприятия, желающие забронировать сотрудников, должны соответствовать, по крайней мере, трем из определенных критериев, в том числе быть резидентами "Дія.Сіті", иметь высокие налоговые выплаты и отсутствие задолженности по уплате ЕСВ.

Важно отметить, что бронь от мобилизации для ФЛП не предоставляется, как и для специалистов, работающих по гиг-контрактам. Причина в том, что Министерство обороны не видит их специальности.

Бронь у "Дії"

Процесс бронирования можно инициировать через "Дію", где руководитель предприятия представляет перечень сотрудников для проверки и получает решение в течение суток. Документ об отсрочке можно загрузить на портале и использовать при необходимости.

Ранее "Телеграф" писал, что не так с экономичным бронированием. Чтобы его получить, украинцу нужно официально зарабатывать не менее 34-35 тысяч гривен в месяц.