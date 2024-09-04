Части получателей субсидии в сентябре заплатят другую сумму: в чем причина

В скором времени пересчитают всем

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется с учетом доходов домохозяйства. Если доход увеличивается или убывает, пропорционально растет и наоборот субсидия.

В Пенсионном фонде отметили, что перерасчет осуществляется тем домохозяйствам, у которых доход изменился более чем на 50%, как в большую, так и в меньшую сторону. Происходит это дважды в год.

Для этого перерасчета обращаться в Пенсионный фонд не нужно – он происходит автоматически. Когда назначалась субсидия в мае текущего года, доходы учитывались за второе полугодие 2023 года. Их сопоставят с доходами за первое полугодие 2024 года. При изменении более чем на 50% субсидию пересчитают. Получить измененную сумму можно будет не раньше сентября – при выплате за предыдущий месяц.

Она будет начисляться до конца текущего периода. В начале отопительного сезона будет автоматический пересчет с учетом стоимости услуги отопления. Отметим, что часть получателей субсидии может запросить в Пенсионный фонд перерасчет самостоятельно. Среди таких получателей — вышедшие на пенсию пенсионеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если в доме нет централизованного отопления, а есть газовое или электрическое, об этом нужно сообщить в ПФУ. Будут иначе начисляться нормативы потребления.