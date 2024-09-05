Направляют на ВВК не по месту военного учета: что нужно знать

Нужно добавить в личное дело все медицинские справки

Согласно действующему законодательству, граждане, призываемые на военную службу в особый период, обязаны проходить обязательное медицинское освидетельствование в установленном порядке. Для чего военнообязанный должен проходить ВВК в ТЦК и СП, где состоит на учете.

Адвокат Роман Симутин в своем телеграм-канале объясняет, что если гражданина доставляют в территориальный центр комплектования, где он не состоит на учете, и требуют пройти военно-врачебную комиссию, такие действия незаконны. Перед прохождением ВВК человека необходимо сначала поставить на учет в соответствующем ТЦК.

Симутин также подчеркнул, что лица, обновившие свои данные, но еще не прошедшие ВВК, вправе потребовать пройти медицинское освидетельствование по месту своего военного учета, а не соглашаться на другое место, куда их направляют.

"Об этом мало кто знает, и вы имеете такое право — пройти ВВК там, где стоите на учете и поэтому вполне можете им воспользоваться, а не соглашаться идти куда пошлют", — отмечает юрист.

Важно понимать, что врачи ВВК не лечат, а только оценивают вашу пригодность к военной службе на основе предоставленных вами медицинских документов и результатов осмотра. Поэтому юристы рекомендуют собирать все имеющиеся медицинские документы (выписки, заключения и т.п.).

Напоминаем, что на ВВК военнообязанные должны пройти базовое медицинское освидетельствование, включающее анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис, а также кардиограмму и флюорографию.

Кроме того, все проходящие комиссию должны обязательно посетить шестерых врачей: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хирурга, невропатолога и психиатра. Это основной состав медицинской комиссии.

Если во время обследования выявят проблемы со здоровьем, человек может быть направлен на дополнительные анализы или консультации к другим специалистам. Медицинская комиссия принимает решение о пригодности к военной службе на основе результатов осмотров, анализов и медицинских выводов.

Ранее "Телеграф" писал, кто и когда должен проходить ВВК. Справка, подтверждающая пригодность к военной службе, теперь действительна всего год.