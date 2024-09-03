ВВК в сентябре: шесть врачей, которых обязательно нужно пройти

Есть база анализов, которые нужно сдавать

По новому закону, который вступил в силу 18 мая, изменились правила прохождения военно-врачебной комиссии для военнообязанных мужчин. Согласно этим изменениям, пройти медицинское обследование можно только по направлению от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Глава военно-врачебной комиссии Индустриального района города Днепр, Елена Седлецка, в комментарии для "УП.Жизнь" предоставила детальные разъяснения по этим правилам. По ее словам, медицинские осмотры теперь производятся только в специально назначенных медицинских центрах или больницах.

Военнообязанные обязаны пройти базовое медицинское освидетельствование, включающее анализы на ВИЧ, гепатиты, сифилис, а также кардиограмму и флюорографию.

Кроме того, все проходящие комиссию должны обязательно посетить шестерых врачей: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хирурга, невропатолога и психиатра. Это основной состав медицинской комиссии.

Юрист отмечает, если во время обследования выявят проблемы со здоровьем, человека могут направить на дополнительные анализы или консультации к другим специалистам. Медицинская комиссия принимает решение о пригодности к военной службе на основе результатов осмотров, анализов и медицинских выводов.

Для лиц с хроническими заболеваниями обязательно необходимо предоставить соответствующие медицинские документы. Если у заболевания нет значительных симптомов, военнообязанный может быть признан годным к службе, добавляет Седлецка.

Ранее "Телеграф" писал, кто и когда должен проходить ВВК. Справка, подтверждающая пригодность к военной службе, действительна только год.