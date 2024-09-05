Направляють на ВЛК не за місце військового обліку: що потрібно знати

Потрібно додати до особової справи всі медичні довідки

Відповідно до чинного законодавства, громадяни, що призиваються на військову службу в особливий період, зобов'язані проходити обов'язковий медичний огляд у встановленому порядку. Для чого військовозобов'язаний повинен проходити ВЛК у ТЦК та СП, де стоїть на обліку.

Адвокат Роман Сімутін у своєму телеграм-каналі пояснює, що якщо громадянина доставляють до територіального центру комплектування, де він не перебуває на обліку, і вимагають пройти військово-лікарську комісію, такі дії є незаконними. Перед проходженням ВЛК, особу необхідно спочатку поставити на облік у відповідному ТЦК.

Сімутін також підкреслив, що особи, які оновили свої дані, але ще не пройшли ВЛК, мають право вимагати пройти медичний огляд за місцем свого військового обліку, а не погоджуватися на інше місце, куди їх направляють.

"Про це мало хто знає, та ви маєте таке право – пройти ВЛК там, де стоїте на обліку і тому цілком можете ним скористатися, а не погоджуватися йти куди пошлють", — зазначає юрист.

Важливо розуміти, що лікарі ВЛК не лікують, а лише оцінюють вашу придатність до військової служби на основі наданих вами медичних документів та результатів огляду. Тому юристи рекомендують збирати всі наявні медичні документи (виписки, висновки тощо).

Нагадуємо, що на ВЛК військовозобов'язані мають пройти базовий медичний огляд, який включає аналізи на ВІЛ, гепатити, сифіліс, а також кардіограму і флюорографію.

Окрім цього, усі, хто проходить комісію, повинні обов'язково відвідати шістьох лікарів: офтальмолога, отоларинголога, терапевта, хірурга, невропатолога та психіатра. Це основний склад медичної комісії.

Якщо під час обстеження виявлять проблеми зі здоров'ям, людину можуть направити на додаткові аналізи або консультації до інших спеціалістів. Медична комісія приймає рішення про придатність до військової служби на основі результатів оглядів, аналізів та медичних висновків.

Раніше "Телеграф" писав, хто і коли повинен проходити ВЛК. Довідка, що підтверджує придатність до військової служби, тепер дійсна лише рік.