У кого в першу чергу зникає світло при екстрених відключеннях: енергетики пояснили

Це залежить від декількох факторів

В Україні повернулися жорсткі графіки відключень світла. Через це деякі громадяни скаржаться, що у них відключення тривають довше, ніж анонсувало "Укренерго".

Так, жителька Києва написала, що попри обіцянку вимикати світло в одну чергу, її групу знову відключили. Своєю чергою у компанії ДТЕК пояснили, чому так відбувається.

Там підкреслили, за розпорядженням НЕК "Укренерго" вимикаються ті лінії, на яких є перевантаження. У ДТЕК зазначили, що при одній черзі відключають одну групу у темно-сірій зоні.

"З двох груп, у яких має бути темно-сіра зона, диспетчер обирає ту, яка не вимикалася минулого разу при одній черзі. Також береться до уваги навантаження на лініях. Групи чергуються впродовж дня при застосуванні однієї черги. Береться до уваги графік та навантаження на лініях", — пояснили у компанії.

Зазначимо, що всього графіки відключень мають три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що наступного тижня (9-15 вересня) в Україні світло відключатимуть значно менше. В окремі дні обмеження не будуть застосовуватися взагалі, проте для такого сценарію є кілька умов.