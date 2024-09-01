Графики не действуют: в ДТЭК назвали причину аварийных отключений света в Киеве и других областях
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В 11 областях может не быть электроэнергии
Вечером, 1 сентября, в ряде областей введены экстренные отключения света. Графики не действуют.
Об этом говорится на сайте ДТЭК. Причиной аварийных отключений есть то, что в энергосистеме сложная ситуация.
"По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии. Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится на сайте компании.
Аварийные отключения использованы в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областях. Также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
Кроме этого, пресс-служба АО Сумыоблэнерго сообщает, что в области также введены аварийные отключения света.
Согласно указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области в 20:36 введены графики аварийных отключений для 1 и 2 очередей. Продолжают также действовать графики почасовых отключений.
"Очередь при ГАВ и очередь при ГПВ — разные! При аварийных отключениях очередь отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по Вашему адресу или номеру лицевого счета", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему одни очереди выключают чаще других.