Графики не действуют: в ДТЭК назвали причину аварийных отключений света в Киеве и других областях

В 11 областях может не быть электроэнергии

Вечером, 1 сентября, в ряде областей введены экстренные отключения света. Графики не действуют.

Об этом говорится на сайте ДТЭК. Причиной аварийных отключений есть то, что в энергосистеме сложная ситуация.

"По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии. Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится на сайте компании.

Аварийные отключения использованы в Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областях. Также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

Кроме этого, пресс-служба АО Сумыоблэнерго сообщает, что в области также введены аварийные отключения света.

Согласно указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумской области в 20:36 введены графики аварийных отключений для 1 и 2 очередей. Продолжают также действовать графики почасовых отключений.

"Очередь при ГАВ и очередь при ГПВ — разные! При аварийных отключениях очередь отображается на момент отключения в реальном времени на сайте АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО" в разделе "Потребителям"-"Отключение" по Вашему адресу или номеру лицевого счета", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему одни очереди выключают чаще других.