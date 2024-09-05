Сценарий оптимистичный, но есть условия: как будут отключать свет в Украине на следующей неделе

Это зависит от нескольких факторов

На следующей неделе в Украине свет будут отключать гораздо меньше. В отдельные дни ограничения не будут применяться вообще, однако для такого сценария есть несколько условий.

Такой прогноз в эфире "КИЕВ24" дал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, будет применяться максимум одна очередь отключений, а в некоторые дни будет вообще без отключений.

Свой прогноз он базирует на двух моментах — интенсивном восстановлении высоковольтных сетей и восстановлении различных энергоблоков. По его мнению, к выходным высоковольтные сети должны вернуться в состояние, в котором они были до российской атаки на энергосистему Украины 26 августа. Однако ситуация с отключениями света также зависит от погоды и отсутствия новых "инцидентов".

"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений, при такой же погоде, как мы сейчас имеем, или похожей, а возможно, в определенные дни и не будет отключений вообще. Разумеется, это при условии, что нет новых событий или аварий и нет новых атак", — отметил Харченко.

Напомним, "Укрэнерго" сообщило, что в течение 5 сентября на протяжении всех суток планируется применение одной очереди отключений. Питание критической инфраструктуры не ограничивается.

Как писал "Телеграф", Центр противодействия дезинформации со ссылкой на расчеты эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука прогнозирует, что в Украине на зимний период существует два сценария отключений света – оптимистичный и пессимистический. По первому из них отключение света будет продолжаться до 12 часов в сутки, а по второму – до 20 часов в сутки.