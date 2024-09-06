Лето не сдается, но некоторые области польют дожди: прогноз погоды до конца недели

Погода балует украинцев

В Украине стоит теплый сентябрь и до конца недели такая роскошная погода сохранится. Местами воздух будет прогреваться до +28 градусов, а дожди ожидаются только в южной части страны.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в пятницу, 6 сентября, в Одесской области и на территории Крыма пройдут дожди с грозами, на остальной части Украины без осадков. Днем ожидается 24-29 градусов выше нуля.

В субботу, 7 сентября, дожди с грозами пройдут только в Крыму, в остальных областях — сухо. Ночью столбики термометров будут показывать +10 +18 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 24-28 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 8 сентября, дожди с грозами ожидаются в Кировоградской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму, в других регионах без осадков. Ночью температура воздуха прогнозируется на уровне 10-18 градусов тепла, днем будет +23 +28 градусов.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила "Телеграфу", что климат меняется и сейчас в Украине еще продолжается метеорологическое лето, ведь среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов. По ее прогнозам, сентябрь в этом году в целом будет аномально теплым, ожидается, что средняя температура воздуха может быть на 2-3 градуса выше нормы.