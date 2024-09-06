Літо не здається, але деякі області поллють дощі: прогноз погоди до кінця тижня

Погода балує українців

В Україні стоїть теплий вересень і до кінця тижня така розкішна погода збережеться. Місцями повітря прогріватиметься до +28 градусів, а дощі очікуються лише у південній частині країни.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 6 вересня, на Одещині та на території Криму пройдуть дощі з грозами, на решті територій України буде без опадів. Вдень очікується 24-29 градусів вище за нуль.

У суботу, 7 вересня, дощі з грозами пройдуть лише у Криму, в решті областей — сухо. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10 +18 градусів, вдень повітря прогріється до 24-28 градусів з позначкою "плюс".

У неділю, 8 вересня, дощі з грозами очікуються у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму, в інших регіонах без опадів. Вночі температура повітря прогнозується на рівні 10-18 градусів тепла, вдень буде +23 +28 градусів.

Нагадаємо, раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух пояснила "Телеграфу", що клімат змінюється і зараз в Україні ще триває метеорологічне літо, адже середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів. За її прогнозами, вересень цього року в цілому буде аномально теплим, очікується, що середня температура повітря може бути на 2-3 градуси вищою за норму.