Побили у ТЦК? Прокуратура розпочала розслідування смерті мобілізованого на Закарпатті

У справу втрутився уповноважений з прав людини

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала розслідування за фактом смерті військового на Закарпатті. Справу порушено за статтею "Умисне вбивство" із приміткою "нещасний випадок".

Дочка загиблого заявляє, що її батька нібито незаконно затримали та побили представники ТЦК та СП, після чого чоловік помер. У представників ТЦК своя версія події.

У прес-службі Спеціалізованої прокуратури повідомили про те, що вони розпочали розслідування за фактом смерті мобілізованого на Закарпатті. За даними слідства, 1 вересня, дорогою до навчального центру у 52-річного військовослужбовця, який перебував в автобусі з іншими військовими, почалися судоми і він знепритомнів.

Чоловіку викликали "швидку" та доставили його до реанімації. Фахівці боролися за його життя до останнього, але за два дні він помер.

"Зараз допитані свідки та родичі військового, встановлюються інші очевидці події. Крім цього, призначено судово-медичну експертизу, перевіряються всі обставини та версії події", — йдеться в повідомленні.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Що відомо про загибель мобілізованого

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець 5 вересня заявив про те, що до його представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка у своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

" Я направив запит Генеральному прокурору. У разі виявлення порушень, вимагаю притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони займають. Справедливість має бути відновлена ", — написав омбудсмен у Telegram.

Вранці 6 вересня на його заяву відреагували на Facebook-сторінці Закарпатського ОТЦК та СП. Там виклали свою версію подій, що відбулися 28 серпня.

У ТЦК заявили, що чоловік, про якого йдеться, нібито випивав алкоголь разом зі своєю співмешканкою і почав її бити. Та викликала поліцію, чоловіка доставили до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних.

Після цього стало відомо, що чоловік підлягає призову на військову службу по мобілізації. Після проходження ВЛК його було призначено до відправки до навчального центру.

Під час транспортування команди до навчального центру чоловік почав скаржитися на погіршення самопочуття. Військовослужбовці викликали "швидку" і його доправили до лікарні, де він і помер за кілька днів.

За версією ТЦК, смерть мобілізованого настала внаслідок захворювання.

"За висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) і не пов’язана з травматичними подіями", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кривому Розі у Саксаганському ТЦК 5 травня помер чоловік. Він проходив ВЛК і готувався на відправлення до навчального центру, а смерть, за даними ТЦК, сталася "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я". Але, за словами родичів, у нього була розбита губа, кров на ребрах, а також виявили забиті місця і синці.