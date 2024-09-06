В Раде рассказали, кем являются 99% задержанных работниками ТЦК: это не уклонисты

Депутат дал неожиданное объяснение

Недавно Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, смягчившая ответственность за первое самовольное оставление части (СОЧ) военнослужащими. Вместо уголовной ответственности за это нарушение теперь предусмотрен штраф. Однако это новшество не разрешило проблему СОЧ полностью.

По словам народного депутата Руслана Горбенко, 99% лиц, задерживаемых работниками территориальных центров комплектования (ТЦК), — это именно военные, самовольно покинувшие свои части. В своем интервью в программе Ранок.LIVE депутат раскрыл детали новых правил и объяснил, как теперь действует система привлечения к ответственности за СОЧ.

В частности, после уплаты штрафа военный все равно обязан явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Горбенко подчеркнул, что правоохранители не задерживают граждан, направляющихся в ТЦК. Однако нарушивших закон и самовольно покинувших часть могут задержать и сопроводить в ТЦК.

Депутат также отметил, что командиры воинских частей имеют 10 дней для подачи заявления в Государственное бюро расследований (ГБР) о СОЧ военнослужащего. После этого такого бойца объявляют в розыск.

Ранее "Телеграф" также писал о деталях нового законопроекта, касающегося дезертиров в армии. Наказание за это нарушение будет отменено, но не для всех.