Садовый растрогал фотографией прощания с семьей Базилевич во Львове: "Самое страшное, что я видел в жизни"

Из всей семьи уцелел только отец

Мэр Львова Андрей Садовый, как большинство львовян 6 сентября, посетил прощание с членами погибшей семьи Базилевич в результате российского удара. В последний путь провели Евгению, Ярину, Дарью и Эмилию Базилевич.

Как отметил в своем сообщении Садовый, эта церемония — самое страшное, что он видел в жизни.

"4 гроба. 4 креста. Одна семья. Это самое страшное, что я видел в жизни", — именно так он подписал фото с похорон.

На снимке, растрогавшем сотни людей, запечатлены четыре белых гроба и столько же белых крестов.

Напомним, что в 14:00 6 сентября в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла простились с четырьмя членами семьи Базилевич — 43-летней Евгенией и тремя девушками — 7-летней Эмилией, 18-летней Дарьей и 21-летней Яриной. На событие собрались десятки людей, которые почтили память семьи патриотов и поддержать уцелевшего отца Ярослава Базилевича.

В сети под сообщением Садового через несколько минут собралось почти тысяча сочувственных комментариев. Пользователи искренне сочувствуют горю отца и желают ему сил выдержать такую утрату.

Некоторые люди говорят, что Украина отомстит за каждого убитого Россией украинца.

Также есть комментарии, в которые пользователи призывают Запад прилагать максимум усилий к остановке войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о членах погибшей семьи Базилевич и кем они были.