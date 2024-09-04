Были патриотами и не только: что известно о семье Базилевич, которую постигла трагедия из-за обстрела РФ (фото)

"Телеграф" рассказал, чем занималась семья

В среду, 4 сентября, российская армия во время своего ракетного удара по Львову убила почти всю семью. Погибли мать и три дочери, в живых остался только папа.

"Телеграф" расскажет, что известно о семье Базилевич. А также чем они занимались.

Глава семьи Ярослав Базилевич, как оказалось, происходит из рода украинского писателя Ивана Франко. Он – внук Зоряна Базилевича (племянника Ольги Франко из Билевичей).

По странице Ярослава видно, что он активный пользователь сети. Любящий отец и муж. Он часто публиковал фото семьи, выражая им свою любовь и уважение. Он тоже был патриотом своей страны. Все его сообщения в Facebook на украинском языке.

На странице отца девочек, Ярослава Базилевича, 24 августа этого года было опубликовано сообщение, где он радовался тому, что старшая дочь учила управлению автомобилем среднюю дочь.

Также на странице Ярослава Базилевича есть прошлогоднее сообщение, где он делится своими мыслями по поводу 22-летней годовщины брака.

"Ну что ж, 22 официально + 3 – это уже четверть века. Не совсем кругло, но имею настроение на кругло. Мы уже столько вместе, что я уже себя без Тебя почти не помню! Ты мой фундамент, моя основа, до которой я все время могу и возвращаюсь. Ты мой Partner in crime. С Тобой любопытно, красиво, свободно, свободно и прекрасно. Я могу тебе рассказать все, ну – на самом деле все, ты же знаешь! У нас с Тобой уже много опыта позади и надеюсь еще больше впереди. Мне нравится с Тобой тусить со старыми и "Новыми друзьями", знакомиться с интересными людьми — ты их привлекаешь. Спасибо, что вытерпела меня, я хочу еще раз таких 25 и уже с тем опытом, что у нас есть, а уже тогда увидим. Так в дорогу!" – написал Ярослав Базилевич, обращаясь к жене.

Жена и мама Евгения Садовская, как сообщает молодежная скаутская организация "Пласт", юношествовала в Пчёлках, в 90-х годах, кружок "Первоцветы", воспитательница Надежда Цюра. Женщине было всего 43 года.

"Эта семья была частью "Пласта". После сегодняшней атаки во Львове в живых остался только отец Ярослав. Евгения и трое дочерей отошли на Вечную Ватру. Мы искренне сочувствуем отцу Ярославу и просим об общей молитве!", – говорится в сообщении.

Также пластовали и ее дочери. Среди них Ярина Базилевич, девушке было 21 год.

"Новаковала в рое "Эльфики", в 36-м гнезде, сестричка Маринка Гнатик. После юноши в Басарабках, воспитательница Марта Шанайда, "Ириски". Всегда была очень светлой и радостной личностью", — рассказали в "Пласте".

Также она работала в молодежной сети "Твори!". Коллеги вспоминают ее как хорошего и светлого человека.

"Добрый и светлый человек, программная менеджерка Офиса "Львов — Молодежная столица Европы 2025". Она работала с нами от самого создания "МолоДвижЦентра", а впоследствии и всей сети "Твори"! Вечная и светлая память. Не забудем и не простим ", — написали в организации.

Ярина Базилевич

Средняя сестра, Дария, была студенткой Украинского католического университета UCuniversity. Девочке было всего 18 лет.

"Девушка училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, была активной студенткой, менторкой "Лаборатории волонтерства" УКУ, пластункой. Занималась в театральной студии, изучая разнообразные аспекты актерского искусства ", — говорится на Facebook-странице университета.

Девушка тоже пластовала. Скауты пишут о ней как о светлой и яркой личности.

"Базилевич Дарья 19.03.2006 г. р. пластировала в шалаше им. Ганки Коренец в кружке "Бешкетницы", воспитательница Наталья-Гелена Дунай. Перешла из новшества в сентябре 2017 года и активно пластовала до 2021-го. Всегда была очень светлой и радостной личностью. Хотя не имела возможности продолжать активно пластировать, всегда была на контакте со своим кружком и подругами из шалаша", — вспомнили скауты.

Следует добавить, что "Пласт" — национальная скаутская организация Украины. Целью "Пласта" является содействие всестороннему патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на основе христианской морали.

Как сообщал "Телеграф", 4 сентября россияне совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Около 03:30-04:00 по меньшей мере четыре борта Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101 из района города Энгельс. Также они подняли в воздух два МиГ-31К. Параллельно враг запустил "шахеды". Взрывы уже звучали во Львове и Ровно, а также в Кривом Роге.