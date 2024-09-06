Отец просто разбит горем: во Львове простились с погибшими семьи Базилевич (фото, видео)

На прощание собрались сотни людей

В пьяницу, 6 сентября, во Львове прошло прощание с членами погибшей семьи Базилевич в результате российского удара. Украинцы провели в последний путь Евгению, Ярину, Дарью и Эмилию Базилевич. Из всей семьи в живых остался только муж и отец Ярослав Базилевич.

В сети уже публикуют щемящие кадры церемонии, на которых отец семьи полон горя и имеет значительные раны от попадания снаряда.

Заметим, что похорон четырех членов семьи Базилевич — 43-летней Евгении и трех девочек — 7-летней Эмилии, 18-летней Дарьи и 21-летней Ярины начался в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. На событие собрались десятки людей, чтобы почтить память семьи патриотов и поддержать уцелевшего отца.

Во Львове собрались не только друзья и родственники, но и общественные деятели, и рядовые жители города. Большинство из них принесли подсолнухи.

Всех погибших членов семьи похоронят в белых гробах и с белыми крестами.

Знакомые и друзья семьи Базилевич вспоминают, что погибшие были искренними патриотами нации. Евгения, Дарья и Ярина были пластунками. Самой младшей дочери Базилевичей Эмилии было семь лет. Девочка перешла во второй класс. 18-летняя Дарья Базилевич училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ. Ярина Базилевич работала программной менеджеркой в офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025". Девушке был 21 год.

Евгению и троих ее дочерей похоронят на Лычаковском кладбище.

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