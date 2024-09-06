Садовий розчулив світлиною прощання з родиною Базилевич у Львові: "Найстрашніше, що я бачив в житті"

З усієї родини вцілів тільки батько

Мер Львова Андрій Садовий, як більшість львів'ян 6 вересня, відвідав прощання з членами загиблої родини Базилевич внаслідок російського удару. В останню путь провели Євгенію, Ярину, Дарину та Емілію Базилевич.

Як зазначив у своєму дописі Садовий, ця церемонія — найстрашніше, що він бачив у житті.

"4 труни. 4 хрести. Одна сім'я. Це найстрашніше, що я бачив в житті", — саме так він підписав фото з похорону.

На знімку, який розчулив сотні людей, зображено чотири білих труни і стільки ж білих хрестів.

Нагадаємо, що о 14:00 6 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла попрощались з чотирма членами родини Базилевич — 43-річною Євгенією і трьома дівчатами — 7-річною Емілією, 18-річною Дариною та 21-річною Яриною. На подію зібрались десятки людей, які вшанували пам'ять родини патріотів та підтримати вцілілого батька — Ярослава Базилевич.

У мережі під дописом Садового за кілька хвилин зібралась майже тисяча співчутливих коментарів. Користувачі щиро співчувають горю батька та бажають йому сил витримати таку втрату.

Деякі люди кажуть, що Україна помстить за кожного вбитого Росією українця.

Також є коментарі, в який користувачі закликають Захід докладати максимум зусиль до зупинки війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про членів загиблої родини Базилевичів та ким вони були.