Ранее Алаудинов раскрыл россиянам "секрет" победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о якобы победе РФ в "СВО" (так россияне называют войну с Украиной). По его мнению, войну еще рано считать завершенной.

"Еще многое предстоит сделать", — сказал Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.

Ранее Алаудинов, которого недолюбливают z-военкоры, отличился очередным резонансным заявление. По его словам, РФ якобы уже победила в "СВО".

Теперь, после "победы", по его мнению, у России появилась новая задача – "сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам". Такое неожиданное заявление Алаудинов сделал на фоне операции ВСУ в Курской области.

Напомним, что американский генерал Бен Годжес называл три основные причины, почему Путин "прозевал" Курскую область. И две из них напрямую связаны с внутренними проблемами Кремля. По словам американского генерала, есть три важных момента, которые поспособствовали тому, что Путин "проспал" это наступление.