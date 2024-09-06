"Должен перестать говорить": в Белом доме резко ответили на путинские слова о "поддержке" Харрис

Путин делает никого не интересующие и ни на что не влияющие комментарии

Российскому так называемому "президенту" Владимиру Путину нужно прекратить попытки вмешиваться в американские выборы и комментировать их – его мнение на этот счет никому не интересно. Только народ США решает кто станет президентом, Путин в этом вопросе ничего не решает.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Голос Америки". Таким образом, он отреагировал на нелепый комментарий "президента России", в котором тот заявил, что якобы поддерживает на выборах в США Камалу Харрис.

"Путин должен перестать говорить о наших выборах. Точка. Он не должен никому отдавать предпочтение — тому или иному. Поэтому мы были бы очень благодарны, если бы господин Путин "А" — прекратил говорить о наших выборах, и "Б" — прекратил в них вмешиваться", – сказал Кирби.

Отметим, что так называемый президент России Владимир Путин 5 сентября в ироническом ключе прокомментировал выборы в США. Он назвал "фаворита" для РФ в предвыборной гонке – по его словам, раньше это был действующий президент США Джозеф Байден, но сейчас Кремль якобы поддерживает Камалу Харрис.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин сделал новые циничные заявления о войне в Украине. По его словам, армия РФ в Украине "сейчас ставит под свой контроль территорию квадратными километрами". Также он сказал, что Украина вроде бы не заинтересована в окончании боевых действий.