Раніше Алаудінов розкрив росіянам "секрет" перемоги

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова заступника начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ та командира спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова про нібито перемогу РФ у "СВО" (так росіяни називають війну з Україною). На його думку, війну ще рано вважати завершеною.

"Ще багато треба зробити", — сказав Пєсков. Так представник Кремля відповів на запитання, чи згоден він із Алаудіновим.

Раніше Алаудінов, якого недолюблюють z-військори, відзначився черговою резонансною заявою. За його словами, РФ нібито вже перемогла у "СВО".

Тепер, після "перемоги", на його думку, у Росії з’явилося нове завдання — "зробити все, щоб стати великою родиною, яка готова до майбутніх викликів". Таку несподівану заяву Алаудінов зробив на тлі операції ЗСУ у Курській області.

Нагадаємо, що американський генерал Бен Годжес називав три основні причини, чому Путін "проґавив" Курську область. І дві з них безпосередньо пов’язані із внутрішніми проблемами Кремля. За словами американського генерала, є три важливі моменти, які сприяли тому, що Путін "проспав" цей наступ.