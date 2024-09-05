"Ну все, расходимся": в Минобороны РФ заявили о победе в "СВО", в сети истерика

Алаудинов раскрыл россиянам "секрет" победы

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа "Ахмат", которого недолюбливают z-военкоры, отличился очередным резонансным заявление. По его словам, РФ якобы уже победила в "СВО" (так россияне называют войну с Украиной).

Об этом Алаудинов заявил своем Telegram-канале. Сначала он призвал россиян к единству и сказал, что РФ может победить в войне только, если её народ объединится.

"Если мы будем стоять вместе плечем к плечу, тогда мы уже выиграли",- сказал он и недолго подумав пришел к следующему умозаключению "Как я всегда говорю — мы уже выиграли".

Теперь, после "победы", по его мнению, у России появилась новая задача – "сделать все, чтобы стать большой семьей, которая готова к будущим вызовам".

Важно напомнить, что такое неожиданное заявление Алаудинов сделал на фоне операции ВСУ в Курской области, что делает его слова еще более абсурдными.

Также обратим внимание на то, что слова командира кадыровцев уже наделали шуму в сети, где пользователи комментирую их в ироничном ключе.

Напомним, ранее мы писали о том, что командир "Ахмата" выдумал сроки завершения войны в Украине.