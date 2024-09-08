Кто не может получить отсрочку от армии в сентябре: названы все категории лиц

В списке есть студенты и многодетные родители

На фоне обязательной мобилизации военнообязанных некоторые лица могут получить отсрочку, однако это касается не всех. Есть категории людей, которым территориальный центр комплектования (ТЦК) все же может выдавать повестки.

"Телеграф" расскажет, кого это касается и при каких условиях. Согласно закону об усилении мобилизации, лица, у которых на войне погиб или пропал без вести, брат или сестра имеют отсрочку. Это касается и полнородных, и неполнородных лиц.

Кто не имеет права на отсрочку с сентября 2024 года

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, у которых есть задолженность по уплате алиментов;

родители-одиночки — в случае, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей/пропавшей без вести и не отбывает наказание;

мужчины/женщины, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы;

некоторые мужчины, ухаживающие за лицами с инвалидностью I и II группы (если есть другие трудоспособные родственники, которые могут осуществлять уход);

военнообязанные, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Минобороны;

военнообязанные, имеющие статус "Ограниченно годный" (категорию отменили) — если ВВК (военно-врачебная комиссия) признает мужчину годным;

мужчины, которые во время повторного ВВК были признаны здоровыми — получившие свидетельства об I и II группе инвалидности после 24 февраля 2022 года должны повторно пройти медосмотр).

Напомним, что переселенцы также имеют право на отсрочку, но это касается не всех. Есть определенные категории лиц, подлежащих мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько людей из одной семьи могут мобилизовать и от чего это зависит.