Нужна ли мужчинам отсрочка от мобилизации, чтобы выехать за границу

Для некоторых категорий граждан прописан список документов для выезда

Во время военного положения военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет выезжать за пределы Украины запрещено. Однако существуют исключения.

Чтобы уехать за границу, гражданину призывного возраста необходимо иметь документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации. Правила пересечения государственной границы украинцами, утверждены постановлением Кабмина №57.

Нормативные акты, регулирующие порядок выезда за границу, не содержат прямого требования по предъявлению документа, подтверждающего право на отсрочку. В то же время, перечень необходимых документов для пересечения границ государства определен четко:

сопровождение супруги с инвалидностью;

пересечение границы лицом с инвалидностью;

сопровождение лица, нуждающегося в постоянном уходе;

сопровождение ребенка с инвалидностью или ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

сопровождение одного из родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы;

сопровождение лица, признанного судом недееспособным.

Однако в правилах не указаны требования к документам для других категорий, например, многодетных родителей, забронированных или признанных временно непригодным к службе.

Согласно пункту 2-6 настоящих правил, в случае введения военного положения право на пересечение границы имеют также другие военнообязанные лица, не подлежащие мобилизации. То есть даже если вы получили отказ в одном пункте пропуска, следует знать, что законодательство не лишает права повторно обратиться в другом месте с полным пакетом необходимых документов.

Напоминаем, что забронированный мужчина может уехать за границу только по работе, то есть в связи с командировкой. При себе он должен иметь:

документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;

выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;

приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.

Важно понимать, что бронирование от мобилизации не бессрочно и может быть отменено при определенных условиях.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин до 25 лет имеет право уехать за границу. Это касается некоторых студентов.