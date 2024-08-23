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Выезд за границу во время военного положения: какие документы для этого нужны мужчине

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Пересечение границы для военнообязанных
Пересечение границы для военнообязанных. Фото Коллаж "Телеграфа"

Категории мужчин, которые могут покинуть страну

С начала полномасштабного вторжения и введения военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать за пределы государства. Однако существуют категории граждан, имеющих право пересекать государственную границу.

Эти правила подробно регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины №57. Кто может выехать за границу и какие документы для этого нужны, решил разобраться "Телеграф".

- Мужчины, близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время боевых действий, могут покинуть пределы страны. Для этого им нужны документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.п.) и факт о гибели или пропаже без вести, а также справка из ТЦК и СП об отсрочке от мобилизации.

- Мужчины с инвалидностью могут уехать за границу, если имеют:

  • справку формы №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус;
  • пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

Отметим, что документ, подтверждающий инвалидность, обязательно должен быть издан украинской медико-социальной экспертной комиссией. Если группа инвалидности установлена за границей, мужчина не сможет воспользоваться этим основанием для выезда из Украины.

Также стоит обратить внимание, если в военном билете есть отметка "снятый с военного учета", это не является основанием для пересечения границы, поскольку она не подтверждает, что мужчина непригоден к военной службе по состоянию здоровья. Поэтому следует обратиться в ТЦК и СП за необходимыми документами.

- Снятые с военного учета по состоянию здоровья мужчины могут покинуть Украину, если у них есть:

  • стандартный пакет документов, справки с ТЦК и военно-учетный документ;
  • справка об инвалидности или решении медицинской комиссии о непригодности к военной службе.

Стоит отметить, что мужчины, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный", не могут выезжать за границу во время действия военного положения.

– Также за границу могут выезжать временно непригодные лица. Для этого им нужна справка об инвалидности или выводе ВВК, подтверждающая статус временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев.

- В список граждан призывного возраста, которые могут покинуть пределы страны, входят мужчины, сопровождающие лицо с инвалидностью I или II группы или больного родственника.

Согласно действующему законодательству, для выезда за границу лица с инвалидностью или больного необходимо медицинское заключение, утвержденное врачебно-консультативной комиссией, и наличие сопровождающего лица. Самостоятельное пересечение границы такими лицами запрещено. Эти нормы распространяются также на выезжающих с целью ухода за больными членами семьи.

– Многодетный отец с тремя и более несовершеннолетними детьми может уехать за границу, если имеет:

  • свидетельства о рождении всех детей;
  • свидетельство о браке/расторжении брака;
  • решение органа опеки или удостоверения отца многодетной семьи.

В частности, многодетный отец может уехать и без детей, если на руках есть соответствующие документы или их нотариально заверенные копии.

- Мужчины, не проживающие со своими детьми, могут уехать за границу только при условии доказывания факта уплаты алиментов. Для этого необходимо предоставить решение суда о взыскании алиментов и справке об отсутствии задолженности.

Обратите внимание, если многодетный отец призывного возраста, он должен получить документ об отсрочке и обновить свои данные.

- Мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, также могут пересекать государственную границу. Для этого им нужно: свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или оглашения матери умершей.

- Разрешено покидать пределы страны лицам, едущим на лечение, реабилитацию или обучение за границу.

Если для лечения, мужчине нужно направление и письмо от Минздрава, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его на лечение.

Военнослужащий, который едет на военные учения, должен иметь пакет документов, о котором информирует военная часть.

– Также существуют категории забронированных мужчин, выезжающих за границу по работе. В них входят мужчины водители, волонтеры, железнодорожники, спортсмены, деятели культуры. О разрешении на выезд беспокоятся либо работодатели, либо соответствующие министерства.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.

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#Мобилизация #Отстрочка #Выезд за границу #Лица с инвалидностью