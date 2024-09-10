Дают бронь, жилье, продукты и даже премию: водителям в Украине предлагают "райские" условия работы

Сотрудник может однократно получить премию в размере 3 тысяч гривен, но при одном условии

Рынок труда в Украине пополнился еще одной вакансией, которая предлагает возможность бронирования военнообязанным мужчинам. Работодатель предлагает место водителя категории (В) на агрокомплексе.

Соответствующее объявление было опубликовано на одной из популярных платформ, где, в частности, ищут и предлагают работу. Указанная заработная плата на этой вакансии — от 15 тысяч гривен.

В сообщении отмечено, что для кандидата есть и другие полезные бонусы. Речь идет о вахте с бесплатным жильем и продуктами.

"Занимаемся охраной и объездом территорий аграрных комплексов. Если у человека есть хоть какой-то опыт в охране, однократно предоставляем премию +3000", — говорится в объявлении.

Работодатель указал, что кандидатов без опыта работы также готовы рассмотреть. Территориально компания находится во Львовской области, в городе Дрогобыч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правительство Украины продолжает работу над введением в стране экономического бронирования. Ориентировочно, его могут ввести в октябре или ноябре 2024 года.