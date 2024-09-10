Дають бронь, житло, продукти та навіть премію: водіям в Україні пропонують "райські" умови роботи

Співробітник може одноразово отримати премію у розмірі 3 тисячі гривень, але за однієї умови

Ринок праці в Україні поповнився ще однією вакансією, яка надає можливість бронювання військовозобов’язаним чоловікам. Роботодавець пропонує місце водія категорії (В) на агрокомплексі.

Відповідне оголошення було опубліковано на одній із популярних платформ, де, зокрема, шукають та пропонують роботу. Вказана заробітна плата на цій вакансії — від 15 тисяч гривень.

У повідомленні наголошено, що для кандидата є й інші корисні бонуси. Йдеться про вахту з безоплатним житлом та продуктами.

"Займаємось охороною та об’їздом територій аграрних комплексів. Якщо людина має хоч якийсь досвід в охороні, одноразово надаємо премію +3000", — йдеться в оголошенні.

Роботодавець зазначив, що кандидатів без досвіду роботи також готові розглянути. Територіально компанія знаходиться у Львівській області, у місті Дрогобич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що уряд України продовжує роботу над запровадженням у країні економічного бронювання. Орієнтовно, його можуть запровадити у жовтні чи листопаді 2024 року.