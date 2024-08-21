Кого из мужчин могут мобилизовать до 25 лет: есть несколько категорий

Некоторые лица должны пройти комиссию до начала следующего года

В Украине идет мобилизация, часть граждан имеют отсрочку от призыва. Мужчины до 25 лет обычно причисляются к категории призывников, однако есть случаи, когда их могут мобилизовать.

Об этом подробнее рассказал сервис юридических услуг "Консультант". Есть три категории, кого могут призвать на военную службу уже с 18 лет.

К ним относятся:

офицеры запаса, прошедшие военную кафедру и не имеющие оснований для отсрочки;

раз прошедшие срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);

те, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограничено пригодным в военное.

Что касается последних, такие лица должны пройти повторное медицинское обследование до 4 февраля 2025 года. Если военно-врачебная комиссия признает их пригодными к военной службе и у них нет законных оснований для отсрочки, их могут мобилизовать.

Напомним, на днях на заседании Кабинета министров было принято постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Теперь ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее "Телеграф" писал, обязательно ли абитуриенту становиться на военный учет по месту обучения. Поступающий призывного возраста не будет зачислен в вузу без предоставления военно-учетного документа.