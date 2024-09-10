Отсрочка для аспирантов: как оформить и какие документы нужны

Для "брони" необходимо собрать пакет документов

Во время действия военного положения в Украине некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и некоторых студентов, аспирантов и докторантов.

Об этом говорится в соответствующем Законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Согласно новым правилам, не все аспиранты имеют право на отсрочку только те, кто отвечает определенным критериям.

Отсрочку могут получить:

студенты и аспиранты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения;

военнообязанные, получающие уровень образования не ниже того, который они уже имеют.

То есть студенты, которые, например, получают второе высшее образование заочно, не имеют права на отсрочку, а аспиранты должны учиться на дневной форме, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Как получить отсрочку от мобилизации

Для получения отсрочки от мобилизации аспиранты и студенты должны выполнить следующие шаги:

собрать пакет подтверждающих документов, (в том числе получить справку от высшего образования об обучении);

написать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Особенности и ограничение отсрочки

Следует отметить, что даже после получения отсрочки аспиранты и другие студенты остаются под обязательством соблюдать правила военного учета. Они должны:

предъявлять военно-учетные документы по требованию уполномоченных лиц;

своевременно обновлять свои анкетные данные в ТЦК и СП;

проходить военно-врачебную комиссию по установленным правилам.

Кроме того, следует отметить, что отсрочка от призыва через обучение не дает права на пересечение государственной границы во время действия военного положения и общей мобилизации. Это значит, что получившие отсрочку студенты и аспиранты не могут выехать за пределы Украины без соответствующего разрешения.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторых поступающих этой осенью могут мобилизовать. Какие студенты не получат отсрочку.