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Псориаз, дерматит и другие: какие болезни кожи освобождают от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Мобилизация с заболеваниями
Мобилизация с заболеваниями. Фото Коллаж "Телеграфа"

Подтвердить диагноз нужно на ВВК

В мае этого года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, определяющий перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения граждан призывного возраста от военной службы. В частности, в список входят болезни кожи и подкожной клетчатки.

"Телеграф" рассказывает, о каких именно заболеваниях идет речь. Согласно приказу Министерства обороны Украины №262, являются основанием для признания лица непригодным к военной службе такие диагнозы, как:

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит);
  • с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.

Напоминаем, что не могут призвать в армию военнообязанных, получивших серьезные травмы шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полости, а также конечностей.

В этот же список входят:

  • любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
  • термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
  • баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
  • поражение молнией, электрическим током;
  • воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
  • токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности.

Следовательно, наличие заболевания или травмы, повлекшие существенные нарушения функций организма, является основанием для признания лица непригодным к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, с какими расстройствами психики сейчас не мобилизуют. Люди с этими заболеваниями получат статус "непригодный к военной службе со снятием с военного учета".

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#Мобилизация #Непригоден #Хвороби