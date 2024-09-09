Псориаз, дерматит и другие: какие болезни кожи освобождают от мобилизации
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Подтвердить диагноз нужно на ВВК
В мае этого года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, определяющий перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения граждан призывного возраста от военной службы. В частности, в список входят болезни кожи и подкожной клетчатки.
"Телеграф" рассказывает, о каких именно заболеваниях идет речь. Согласно приказу Министерства обороны Украины №262, являются основанием для признания лица непригодным к военной службе такие диагнозы, как:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит);
- с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.
Напоминаем, что не могут призвать в армию военнообязанных, получивших серьезные травмы шеи, головы, позвоночника, спинного мозга, органов грудной или брюшной полости, а также конечностей.
В этот же список входят:
- любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
- термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
- баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
- поражение молнией, электрическим током;
- воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
- токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности.
Следовательно, наличие заболевания или травмы, повлекшие существенные нарушения функций организма, является основанием для признания лица непригодным к военной службе.
Ранее "Телеграф" писал, с какими расстройствами психики сейчас не мобилизуют. Люди с этими заболеваниями получат статус "непригодный к военной службе со снятием с военного учета".