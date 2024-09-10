Чи мобілізують з астмою: хвороби органів дихання, з якими не призивають в армію

Деякі захворювання є підставою для відстрочки

Зміни до законодавства про мобілізацію передбачають нові критерії у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено перелік громадян, які не підлягають призову. Зокрема, до цієї категорії входять особи, які мають серйозні захворювання органів дихання.

Серед захворювань, що є підставою для непридатності до військової служби, виділяються:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Зазначимо, що цей тип астми характеризується частими нападами, які не піддаються контролю медикаментами, та суттєво впливають на дієздатність людини.

Нагадуємо, що деякі захворювання шкіри та підшкірної клітковини є підставою для визнання особи непридатною до військової служби. До них відносяться:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);

з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

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