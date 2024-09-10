Живуть в різних містах: що відомо про дружину нардепа Андрія Парубія і як вона виглядає (фото)

Зустрічається подружжя на вихідних

Ексголова Верховної Ради України, народний депутат та колишній член РНБО Андрій Парубій завжди вів закритий спосіб життя. Про його дружину та доньку відомо мало, як і про обраницю Ігоря Коломойського.

Відомо, що донька Андрія Парубія народилася 2001 року, її ім’я — Ярина. Однак про шлюб екснардепа та його дружину Уляну в мережі мало інформації.

Що відомо про Уляну Парубій

Познайомилося майбутнє подружжя у горах. На той момент Андрій Парубій був вправним скелелазом. Зустрічатися пара почала через три роки, а ще через п’ять — вирішила укласти шлюб. У 2001 році у пари народилася дочка.

Андрій Парубій з донькою та дружиною на Великдень у 2017 році

Попри активну політичну діяльність чоловіка, Уляна Парубій не жила разом із ним у столиці. Дружина народного депутата обрала для себе затишне та спокійне життя у Львові. Однак це приносить дискомфорт парі, адже вони зустрічаються лише на вихідних.

У 2016 році Андрій Парубій показав свою дачу, де вони разом із дружиною люблять разом проводити час. Із журналістами нардеп поділився деякими подробицями особистого життя. Зокрема, показав свою дружину, яка зізналася, що Андрій Парубій з легкістю може займатися домашніми справами, такими як приготування їжі чи косіння трави.

Де зараз Уляна Парубій

Оскільки останні дані про дружину народного депутата з’являлися ще у 2016 році, точне її місце перебування невідоме. Однак є інформація, що Уляна Парубій працює на кафедрі фольклористики Львівського національного університету імені І. Франка. Тому можна зробити висновок, що подружжя не мешкає разом, а все ще зустрічається лише на вихідних.

Згідно з декларацією, яку оприлюднив Андрій Парубій у 2023 році, Уляна Парубій від 2022 року володіє легковою автівкою Peugeot 2022 року випуску вартістю в 1,8 млн грн. Також дружина депутата є власницею квартири у Львові, житлового будинку та земельної ділянки у селі Урич.

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