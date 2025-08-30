Во Львове убили Андрея Парубия, первые детали

Стрелка разыскивают

Андрей Парубий убит во Львове. Около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

За убийство сообщили в Нацполиции. Личность убитого назвал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший – известный общественный и политический деятель 1971 года, – говорится в сообщении полиции.

Козицкий сообщил, что разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Потерпевший скончался до приезда медиков.

Андрей Парубий и Виктория Сюмарь, 2022 год. Фото: Виктория Сюмар

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что к расследованию и поиску убийцы Парубия привлечены все необходимые силы и средства.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий Владимир Зеленский

Андрей Парубий был главой ВР и депутатом нескольких созывов

Андрей Парубий был председателем Верховной рады Украины (2016-2019), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля – 7 августа 2014). Занимал должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины (2014-2016). Народный депутат Украины VI, VII и VIII, IX созывов. Во время Евромайдана был комендантом Самообороны Майдана.

Мэр Львова Андрей Садовый высказался по поводу убийства Парубия

Ужасная весть для Львова об убийстве Андрея Парубия. Мои искренние соболезнования родным и близким. Сегодня самое важное, чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест Андрей Садовый

