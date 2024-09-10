"Воюй или работай" по-новому: что может измениться в системе экономического бронирования работников

Новая система должна решить ключевые задачи

В Кабмине вынуждены изменить концепцию "воюй или работай". Выяснилось, что она полностью не соответствует понятию экономического бронирования, поскольку решения принимаются правительством в тесном сотрудничестве с военными, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции 10 сентября. В частности, сейчас украинское правительство активно работает над усовершенствованием системы бронирования, определенной постановлением Кабмина. Чиновники советуются с экспертами, в том числе и военными, чтобы найти справедливое решение.

Новая система бронирования, по мнению Шмыгаля, должна решить несколько ключевых задач. Во-первых, она направлена на создание дополнительных рабочих мест, что будет способствовать экономическому росту. Во-вторых, планируется повышение заработных плат, что может стимулировать производительность труда. И, в-третьих, реформа призвана способствовать возвращению украинцев, выехавших за границу, что важно для восстановления человеческого капитала страны.

"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину", — сказал Шмыгаль.

Новая система должна предотвратить злоупотребления. Шмыгаль отмечает, что не может быть и речи о том, чтобы люди "откупились" от военной службы. Это должно стать "красной линией" во внедрении новых правил. Вместо этого процесс бронирования должен стать максимально прозрачным, чтобы было понятно, на каких основаниях тот или иной работник получает отсрочку от мобилизации.

В настоящее время рассматриваются различные модели экономического бронирования, включая уплату специального сбора за бронирование работников, бронирование на основании уровня заработной платы, а также смешанную модель. Эти подходы обсуждаются с экспертами и военными для нахождения оптимального решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что не так с экономичным бронированием. Об этом рассказал экономический аналитик Павел Себастьянович.