От журналиста местной газеты к агента КГБ: что известно о муже экс-советницы Януковича Герман (фото)

Мужчина ведет непубличный образ жизни

Анна Герман была одиозным народным депутатом от "Партии Регионов" и советницей бывшего президента Виктора Януковича. У нее были радикальные пророссийские взгляды, чего никогда не скрывала. А вот ее муж работал дипломатом и издавал книги, но были еще некоторые интересные детали.

"Телеграф" расскажет краткую биографию Сергея Германа и их брак с бывшей депутаткой.

Что известно о муже Анне Герман

Сергей Герман родился 29 августа 1952 во Львове. Его отец работал на должности директора Львовского оперного театра, а затем возглавлял клуб советско-польской дружбы в Гданьске. Учился в полиграфическом институте имени Ивана Федорова, изучая издательское дело и редактирование.

После окончания вуза начал работу журналиста в советской печати. Сначала это была газета "Ленинская зоря", которую выпускали в городе Николаев Львовской области. Впоследствии работал в газете "Ленинская молодежь".

Также в течение 6 лет Герман занимал должность главного редактора львовской газеты "Ратуша". А вскоре мужчина перебрался в Киев, где стал работать в дипломатических структурах. Сначала получил работу в Министерстве иностранных дел Украины, через некоторое время – в консульстве Украины в Гданьске.

В СМИ писали, что во время работы в польском консульстве Сергей Герман мог быть агентом КГБ под псевдонимом "Андрей". Была информация, что сама Анна Герман также входила в ряды КГБ и следила за польской организацией "Солидарность", которая боролась с коммунистическим режимом. Хотя сама экс-нардепка опровергла и даже высмеивала такие тезисы.

Фото: Муниципальная библиотека имени Добрянского

Кроме этого, некоторое время Сергей работал первым секретарем и советником посольства Украины в Польше, а затем стал советником посольства в Грузии.

Известно, что в 2005 году у Германа была работа в компании "Нафтогаз Украины". Спустя несколько лет стал одним из руководителей департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

Личная жизнь

С Анной Герман Сергей познакомился на работе, когда она была корреспондентом в газете. Во время первого знакомства женщина сказала, что ей бы подходила фамилия Герман. Впрочем, с того момента они не виделись 2 года.

Когда встретились снова, Сергей предложил дать женщине свою фамилию, поэтому они обручились. На тот момент у Анны уже был сын Николай от первого брака. Впоследствии женщина родила Сергею сына Романа.

Сын Николай, Фото: "ЛигаБизнесИнформ"

Впрочем, судьба обоих оказалась трагической. Младший сын Роман погиб в ДТП, когда ему было 17 лет. А вот старший скончался в 36-летнем возрасте от инфаркта.

Сын Роман, Фото: Tabloid

Чем занимался в последние годы

Сергей Герман уже много лет не появляется в публичном пространстве. Потому неизвестно, где он сейчас проживает и чем занимается. Мужчине уже 72 года, поэтому есть вероятность, что вышел на пенсию.

Еще в 2011 году Сергей представил во Львове собственную книгу "BMX: повесть о велосипеде без седла". Тогда жена Анна пришла поддержать мужа, а также коллеги, одноклассники и одногруппники. В книге говорилось о мужчине из Львова, который добился успеха в жизни, однако чувствовал одиночество.

Также в период с 2010 по 2021 год Герман занимался написанием книг. Он создал несколько романов: "Инге", "Via Романа. Жизнь митрополита Андрея Шептицкого", "Отель Цитадель".

А вот в апреле 2023 года женщину, очень напоминающую Анну Герман, заметили в испанском городе Бенидорм. Ее сфотографировали в продуктовом магазине. Впрочем, доподлинно неизвестно, была ли это она и где живет.

Телеграмм-канал Сергея Стерненко

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