Родила министру троих детей и продолжает бороться за свободу Украины: как выглядит жена нового главы МИД Сибиги

Женщина ведет деятельность в дипломатической организации

Новым министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы стал Андрей Сибига. Мужчина уже более 20 лет работает в дипломатии на разных должностях. Его жена Татьяна также активна и показывает свою деятельность в соцсетях.

"Телеграф" расскажет, чем занимается Татьяна Сибига и что о ней известно.

Кто такая жена Андрея Сибиги

Новый министр иностранных дел Украины состоит в браке с женой Татьяной. Супруги Сибигов воспитывают троих детей: Софию (16 лет), Андрея (13 лет) и Ивана (7 лет).

Фото: Фейсбук Татьяны Сибиги

В течение 5 лет Андрей работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции. За это время совместно с супругой устраивали патриотические мероприятия. В частности, организовывали выставки национальных вышивок, а также дарили вышиванки украинцам, родившимся в Турции.

Фото из сети

Также, будучи первой леди Посольства Украины в Турции, Татьяна занималась организацией субботних школ, украиноязычными лагерями, чтением украинских сказок для детей и другими проектами.

Татьяна позиционирует себя общественным деятелем и одним из основателей платформы "Супруги украинских дипломатов".

Организация, созданная в 2021 году, занимается просветительскими и гуманитарными проектами. В частности, и активно помогают Центру детской кардиологии и кардиохирургии.

Чем сейчас занимается жена Андрея Сибиги

Татьяна Сибига продолжает вести активную деятельность организации "Супруги украинских дипломатов". В частности, на День независимости Татьяна принимала участие в совещании послов, где присутствовала и первая леди Елена Зеленская. Во время мероприятия презентовала проекты, которые реализовали "Супруги украинских дипломатов" в разных странах мира.

Фото: Фейсбук Татьяны Сибиги

В декларации, обнародованной по состоянию на апрель 2024 года, супруги имеют 2 квартиры, земельные участки в Киеве и возле него, дачные дома. Также можно увидеть FORD ESCAPE за более, чем 300 тысяч гривен, приобретенный в прошлом году, 153 тысячи долларов и 25 тысяч гривен наличными.

К тому же за прошлый год работы в Офисе президента Андри получил более полумиллиона гривен заработной платы, тогда как Татьяна — 45 тысяч гривен в Украинском институте книги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена бывшего нардепа Семена Семенченко. Женщина активно ведет социальные сети и демонстрирует свою работу.