В Риме украинец повредил уникальный памятник архитектуры: как его наказали (фото)

Мэр итальянской столицы прокомментировал инцидент

В Италии произошел скандал с участием гражданина Украины. Турист повредил известный памятник архитектуры.

Об этом пишет издание RomaToday. 19-летний украинский турист, вместе с друзьями посещавший Колизей, выгравировал свое имя на стене здания.

Инцидент произошел в пятницу, 16 августа. Действия парня привлекли внимание женщины, которая немедленно сообщила об этом полиции. Правоохранители доставили парня в отделение полиции, составили протокол и оштрафовали.

"Вмешательство полиции, остановившей и наказавшей автора нового акта вандализма против Колизея, было хорошим. В городе, полном сокровищ, являющихся достоянием человечества, точно не может быть места для хулиганов и идиотов", — прокомментировал инцидент мэр Рима Роберто Гуалтьери.

Для справки. Колизей или амфитеатр Флавиев — памятник древнеримской архитектуры, одна из самых грандиозных и известных построек античного мира. Строительство амфитеатра было начато по приказу императора Веспасиана в 72 году н. э. и завершено в 80 году н. э. уже во время правления его сына, Тита. Главным архитектором предположительно был Квинитий Атерий.

Он расположен в Риме, в низине между Эсквилинским, Палатинским и Целийским холмами. На момент завершения строительства был самым вместительным амфитеатром в мире — вмещал до 50 тысяч зрителей. Колизей действовал с 80 по 404 годы, преимущественно как место гладиаторских боев, зрелищных сражений с животными и публичных казней.

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