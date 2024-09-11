Безугла приїхала "інспектувати" Покровський напрямок: військовий різко висловився (відео)

Нардепка нібито їздить за позиціями

Народна депутатка України Мар’яна Безугла, яку неодноразово критикували в мережі за її неоднозначні висловлювання, прибула на Покровський напрямок. Тут вона має намір провести "інспекцію".

Нардепка їздить по позиціях і це не подобається українським військовослужбовцям. Про це заявив в ефірі телеканалу "Київ 24" ветеран, громадсько-політичний діяч Олег Симороз.

За словами ветерана російсько-української війни, він має інформацію, що Мар’яна Безугла дійсно знаходиться зараз на Покровському напрямку. Вона їздить по позиціям військових та проводить "інспекцію".

Такій новині не раді ветерани та бійці Сил оборони, які побоюються повторення ситуації 2022 року, коли нардепка намагалася взяти в свої руки командування на Лисичанському напрямі.

"У мене є підтвердження, що Мар’яна Безугла, на жаль, справді знаходиться на Покровському напрямку. Чому "на жаль", тому що це таке інспектування та блогерство Офісу президента України з боку нардепа Безуглої — абсолютно неприпустимі речі", — підкреслив Симороз.

Він також зазначив, що Безугла неодноразово дискредитувала ЗСУ та "розкривала" позиції українських військовослужбовців. Саме тому такі "інспекції", на його думку, є неприпустими.

"Така одіозна нардепка як Безугла, яка була помічена на розкритті українських позицій, неодноразово дискредитувала ЗСУ, не просто катається дивитися на наявність фортифікаційних споруд в Покровську, вона катається по позиціях. Продовжується фактично те, що було в Лисичанську, коли вона намагалася брати участь в управлінні військами", — заявив Симороз.

Автор Telegram-каналу "Офіцер" також саркастично зазначив, що Безугла приїхала на Покровський напрямок, щоб "керувати обороною так, як у Лисичанську у 2022 році":

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла після повідомлень про катастрофу першого F-16 в Україні вразила мережу заявою. За її нібито даними, винищувач був збитий системою ППО Patriot. Вона звинуватила командування Повітряних Сил у брехні та дискоординації між підрозділами. Колишній прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на Безуглую давно настав час написати заяву до ГБР і попросив СБУ розібратися з політиком.

Микола Олещук жорстко відповів нардепу. Він заявив, що настане час і Мар’яна Безугла проситиме прощення перед усім військом за свої висловлювання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Безугла знову накинулася з критикою на Сирського та Міноборони. Її слова миттєво почали ретранслювати російські паблики. Варто зазначити, що Безугла не вперше критикує військове керівництво — вона заявляла, що не варто створювати нові бригади, бо є багато неукомплектованих.