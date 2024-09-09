Укр

Будут ли отключать свет на этой неделе? Нардеп дал позитивный прогноз

Автор
Инна Дёмина
Дата публикации
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Украинцы на этой неделе будут со светом Новость обновлена 09 сентября 2024, 09:39
Украинцы на этой неделе будут со светом. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ближайшее время отключений не запланировано

Если не будет новых серьезных ударов по энергообъектам со стороны России, систематических отключений света в Украине в ближайшее время не планируется. Потому что дефицита электроэнергии пока нет.

Об этом рассказал народный депутат Украины, фракция "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Прогноз по отключениям он сделал в эфире КИЕВ24.

Нардеп пояснил, что 26 августа было повреждено множество малого и большого оборудования. По этой причине действовали ограничения света. Энергетикам понадобилось две недели, чтобы починить подстанции.

"Все эти две недели продолжались менее массированные атаки. Фактически на выходных и сегодня мы проходим без отключений. Я надеюсь, что в ближайшее время будет без отключений ", — рассказал он.

В свою очередь в "Укрэнерго" добавили, что 9 сентября отключений света в стране не прогнозируется.

Но все равно украинцев попросили потреблять электроэнергию бережно. "Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00", — говорится в сообщении.

Напомним, что по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, в конце августа Украина пережила самый большой массированный обстрел за два с половиной года полномасштабного вторжения. Целью россиян была украинская энергетика.

Уже 4 сентября, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, к 4 сентября фактически были устранены все последствия атак на энергетическую систему Украины. Её смогли починить через 10 дней после обстрела.

Ранее "Телеграф" писал, что зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна. Но это при условии, что не будет разрушительных атак России на наши энергообъекты. Однако в случае, если россияне снова будут атаковать инфраструктуру, последствия могут быть непредсказуемыми.

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#Укрєнерго #Світло #Графики отключений света