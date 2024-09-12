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Отравление воды в реках Десна и Сейм. Какие законы и конвенции нарушила РФ

Автор
Анастасия Галата
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На поверхность выбросило десятки тонн мертвой рыбы
На поверхность выбросило десятки тонн мертвой рыбы. Фото фото из открытых источников

Юрист оценила, за какие международные договоренности были проигнорированы Россией

Загрязнение рек Сейм и Десна, повлекшее гибель рыбы и нанесшее ущерб, было вызвано ливнем в водоемы отходов из сахарозавода в городе Теткино в России. Заявления о причастности РФ к загрязнению сделали ряд украинских чиновников, ссылаясь на анализы воды и спутниковые снимки.

России можно инкриминировать ряд статей из Уголовного Кодекса Украины, в том числе экоцид. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала юрисконсульт МБО "Экология-Право-Человек" Соломия Баран.

Как минимум это:

  • Статья 242. Нарушение правил охраны вод.
  • Статья 237. Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения.
  • Статья 239. Загрязнение или порча земель.

Как максимум:

  • Статья 441. Экоцид.
  • Статья 438. Нарушение законов и обычаев войны.

"Как по мне, то в этом случае можно было бы говорить даже о квалификации по статье 441 УК Украины — Экоцид. Впрочем, органы прокуратуры должны адекватно оценивать обстоятельства дела с учетом собранных доказательств, чтобы действительно доказать факт совершения уголовного правонарушения", — оценила юрист.

Юрист добавила, что для того, чтобы квалифицировать ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны), нужно иметь достаточные основания полагать, что деяние по загрязнению имело целью получение Россией некой военной выгоды, а это будет сложно.

Относительно международного права, нужно говорить о соглашениях, ратифицированных и Украиной, и Россией:

  • Стокгольмская конвенция по поводу устойчивых органических загрязнителей.
  • Протокол о воде и здоровье Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.
  • Конвенция о трансграничном влиянии промышленных аварий, 1992.

Но возможность эффективного реагирования очень незначительна. Особенно если учесть активную позицию России в ООН. Доказать, что это Россия отравила реки, будет сложно, потому что россияне не допустят независимых экспертов на свою территорию и никогда не признают такой факт.

Полную версию читайте в статье "Телеграфа": "Отравление рек Сейм и Десна. Есть ли шансы заставить Россию заплатить за экоцид".

Напомним, что впервые отравление воды было замечено 14 августа на Сумщине у границы с Россией. За это время загрязнение спустилось течением и перешло из реки Сейм в Десну. 9 сентября в водоемах у Чернигова зафиксировали мор рыбы. Сейчас распространение яда в сторону столицы сдерживают аэрацией (обогащением воды кислородом).

В КГГА успокаивают, что Киев готов к чрезвычайным ситуациям. Сейчас результаты анализов воды в столичных реках не вызывают беспокойства. Впрочем, 60% водозабора питьевой воды для Киева осуществляют именно из Десны. Однако перед попаданием в краны она проходит очищение. Также нет угрозы для воды из бюветов, потому что она поступает из скважин.

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#Вода #Отравление #Десна #Загрязнение #Экоцид #Забруднення річок