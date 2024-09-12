Отравление рек Сейм и Десна. Есть ли шансы заставить Россию заплатить за экоцид

На днях звучали заявления чиновников, но этого мало

Загрязнение рек Сейма и Десны уже нанесло ущерб в виде десятков тонн погибшей рыбы. Ядовитое пятно близится к Киеву и может 14-16 сентября достичь реки Десна на территории столицы, откуда берут воду киевляне.

На днях раздалось несколько заявлений о том, что виновником отравления стал сброс отходов с сахарного завода в Теткино (РФ). "Телеграф" разбирается, как заставить Россию заплатить за огромный ущерб, к которым инстанций в Украине и за рубежом обращаться, какие санкции существуют.

Что известно о вине России

Заявления о причастности России к загрязнению рек 10 и 11 сентября сделали ряд должностных лиц. В частности:

премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на стороне РФ в городе Теткино сахарный завод сбросил в реку нечистоты . Это привело к загрязнению органическими веществами реки Сейм.

заявил, что на стороне РФ в городе Теткино . Это привело к загрязнению органическими веществами реки Сейм. и.о. мэра Чернигова Александр Ломако сказал, что россияне уничтожили очистные сооружения в Курской обл.

в Курской обл. Департамент защиты окружающей среды и природных ресурсов Сумской ОГА сослался на спутниковые снимки бассейна с отходами. Лабораторные исследования подтвердили наличие специфических для сахарного производства загрязняющих веществ.

Сумская ОГА пишет о спутниковых снимках сахарного завода в Теткино

11 сентября Минсреды сообщило, что по результатам проб воды р. Сейм и р. Десна, отобранных 10 сентября, фиксируется загрязнение органического характера, которое 14 августа попало в реку Сейм с сахарного завода в пгт Теткино Курской области РФ.

Почему самих заявлений пока мало

В то же время, только заявлений чиновников может быть мало, нужны официальные акты и выводы, пояснила "Телеграфу" юрисконсульт МБО "Екологія-Право-Людина" Соломия Баран.

"Хочется верить, что такие документы существуют и что они должным образом оформлены, ведь именно они будут основой доказательной базы в любых инициированных в дальнейшем судебных или иных разбирательствах", — отметила юрист.

Требуются следующие документы:

официальные выводы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины,

акты Государственной экологической службы,

официальные результаты лабораторных исследований

Отравление рек: какие законы Украины нарушены

Украинское законодательство. Иностранцы могут выступать виновниками, уголовную ответственность могут нести только те лица, чьи действия или бездействие привели к загрязнению.

Какие законы Украины могли быть нарушены

"Как по мне, то в этом случае можно было бы говорить даже о квалификации по статье 441 УК Украины — Экоцид. Впрочем, органы прокуратуры должны адекватно оценивать обстоятельства дела с учетом собранных доказательств, чтобы действительно доказать факт совершения уголовного правонарушения", — оценила юрист.

Юрист добавила, что для того, чтобы квалифицировать ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны), нужно иметь достаточные основания полагать, что деяние по загрязнению имело целью получение Россией некой военной выгоды, а это будет сложно.

Кроме того, в Украине гарантированы права на чистую окружающую среду, предусмотрен запрет на загрязнение водных и земельных ресурсов в:

Конституции,

Гражданском кодексе Украины,

Земельный кодекс Украины,

Водный кодекс Украины.

"Обращение в национальные суды о возобновлении нарушенного права или о получении возмещения причиненного вреда гражданами пока кажется бесперспективными. Так думаю, ибо необходимо официальное юридическое установление ответственных в этом ущербе лиц, поэтому уголовное производство и приговоры по этому делу были бы полезны не только для установления справедливости"., но и для будущих судебных процессов", — обратила внимание Соломия.

Международное право

Соломия Баран отметила, что нужно говорить о соглашениях, ратифицированных и Украиной, и Россией. Однако есть и недостаток. Сделок для этого случая достаточно, но механизмы, которые они предлагают, пока не отметились эффективностью или действенностью.

В частности, это Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Согласно ст. 3, 5, 6 Конвенции стороны уменьшают и устраняют выбросы, ликвидируют выбросы вследствие непреднамеренного их производства.

Какие шансы, что РФ заплатит за убытки

Юрист отметила, что дела в украинских судах в отношении отдельных физических лиц имеют шанс на приговоры судей. Однако скорее всего, они будут заочные.

После установления виновных лиц возможны гражданские иски о возмещении причиненного ущерба, которые, вероятно, будут удовлетворены украинскими судами. Впрочем, вопрос выполнения таких решений – открытый.

Что касается международных соглашений и конвенций, то есть вероятность, что Украина будет обращаться в руководящие органы этих конвенций.

"Но вероятность эффективного реагирования очень незначительна . Особенно если учесть активную позицию России в ООН. Возможен иск Украины к Международному Суду ООН, по которому Украина потребует в ТС ООН признать Россию виновной и обязать Россию выплатить возмещение причиненного ущерба. Такой механизм гарантирован Уставом ООН и Украина уже пыталась использовать механизмы ТС ООН, впрочем, пока без особых успехов", — отметила юрист.

В чем сложности

Доказать, что это Россия отравила реки, будет сложно, потому что россияне не допустят независимых экспертов на свою территорию и никогда не признают такой факт.

"Все, что мы сейчас можем: фиксация удаленными методами, как спутниковые снимки и проведение исследований на своей территории . Эти механизмы должны использоваться активно и качественно: чем больше качественной доказательной базы будет собрано, тем больше шансов на позитивные для Украины решения", — говорит юрист.

Кроме того, по мнению юриста, основная сложность в этом конкретном случае будет выступать в доказывании того факта, что загрязнение произошло вследствие умышленных действий, а не неосторожности кого-то из работников этого российского предприятия.

"Лично я считаю, что есть высокий риск того, что даже когда будет доказан полноценно тот факт, что загрязнение "пришло" из России — российская сторона найдет на предприятии "козла отпущения", на халатность которого все "спишут", — предупредила юрист.

Напомним, что впервые отравление воды было замечено 14 августа на Сумщине у границы с Россией. За это время загрязнение спустилось течением и перешло из реки Сейм в Десну. 9 сентября в водоемах у Чернигова зафиксировали мор рыбы. Сейчас распространение яда в сторону столицы сдерживают аэрацией (обогащением воды кислородом).

В КГГА успокаивают, что Киев готов к чрезвычайным ситуациям. Сейчас результаты анализов воды в столичных реках не вызывают беспокойства. Впрочем, 60% водозабора питьевой воды для Киева осуществляют именно из Десны. Однако перед попаданием в краны она проходит очищение. Также нет угрозы для воды из бюветов, потому что она поступает из скважин.