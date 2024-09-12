Субсидия не для всех: кому не окажут помощь от государства

Субсидии помогают экономить, особенно в зимний период

Украинцы, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться к государству за субсидией. Однако такая помощь оказывается не всем.

Согласно действующему постановлению Кабинета Министров жилищная субсидия не назначается в ряде случаев. Отметим, что у каждого из них есть свои исключения.

В каких случаях субсидию не назначат:

Если площадь квартиры больше 130 м², а дома 230 м². Исключение – многодетные семьи, детские дома семейного типа и жилье с разными лицевыми счетами.

Если кто-то из зарегистрированных членов домохозяйства или их семей имеет транспортное средство, которому еще не исполнилось 5 лет или несколько транспортных средств, которым нет. транспортные средства для социальных категорий и т.п.

Если членами домохозяйства или членом семьи одного зарегистрированного является совершеннолетнее лицо, не имеющее доходов, за него не платится единый социальный взнос без весомой на то причины. Среди таких безработица, обучение, получение социальной помощи, статус пропавшей без вести и т.д.

Если зарегистрированный в домохозяйстве или член его семьи за последний год провели операцию, включая оплату услуг, на сумму свыше 50 000 грн. Среди таких, например, покупка земельного участка, недвижимости, ценных бумаг, транспортного средства и т.п. Среди исключений — приобретение недвижимости, если вместо проданного жилья человек приобрел другое.

При наличии задолженности за коммунальные услуги за более трех месяцев на сумму более 680 грн.

Если ранее предоставленная сверхурочная субсидия не была возвращена гражданином.

Если среди членов семьи или зарегистрированных персон есть должники по алиментам за три и более месяцев

Если кто-то из домохозяйства или членов их семей имеет более одного помещения в собственности. Однако речь не идет о комнатах в общежитиях, имуществе в общей собственности, а также разрушено в результате боевых действий.

При наличии депозитов и облигаций более чем на 100 000 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме жилищной субсидии на оплату предоставленных коммунальных услуг есть также субсидия на приобретение твердого или жидкого топлива для печей. Еще один вид субсидии ограничен в количестве адресатов – субсидия для аграриев.