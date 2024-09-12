Проверка документов на улице: что должен показать военнообязанный

Если с собой нет бумажного документа, можно показать электронный

В Украине продлено военное положение и мобилизацию. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы, которые могут проверять представители ТЦК или полиции.

Если у мужчины во время проверки не будет бумажного варианта документов, то можно показать электронную версию, имеющую юридическую силу. Это объяснила адвокат Татьяна Даниленко, руководящая АБ "Татьяны Даниленко", передает РБК-Украина.

То есть представители военкомата, Госпогранслужбы, а также полицейские могут проверять у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Эти персональные данные должны сверить по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как украинцу можно получить или заменить военно-учетный документ в случае его потери. Оформить документ также имеет право лицо, осуществляющее уход за ним или его опекун.