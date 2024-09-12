Могут ли мобилизовать с камнями в почках: болезни, с которыми не берут в армию

Некоторые заболевания являются основанием для снятия с учета

Изменения в законодательстве о мобилизации предусматривают новые критерии определения пригодности к военной службе. В частности, подробно прописаны заболевания, которые могут стать основанием для признания призывника непригодным.

Приказом Министерства обороны Украины Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины №262 от 27.04.2024 года определен перечень граждан, не подлежащих призыву. В него входят лица, имеющие серьезные заболевания мочеполовой системы.

Военно-врачебная комиссия исключает из военного учета мужчин, у которых диагностированы патологии, препятствующие прохождению военной службы, а именно:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Также призвать на военную службу не могут женщин, у которых:

воспалительные болезни органов малого таза со значительными нарушениями функций – сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы;

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций — эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.

Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит избежать мобилизации и освободить от военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, мобилизуют ли с бронхиальной астмой. Призову не подлежат граждане, имеющие серьезные заболевания органов дыхания.