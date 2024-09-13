Осенью пройдет новый Саммит мира: Зеленский сказал, позовут ли Россию

Также глава государства рассказал о предстоящей встрече с Джо Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий Глобальный саммит мира. Он запланировал на ноябрь текущего года и на встречу планируются пригласить Россию.

Такое заявление глава государства сделал в пятницу, 13 ноября. Об этом пишет Le Monde.

Также Зеленский анонсировал скорую встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Он намерен представить своему американскому коллеге "победный план" о том, как закончить войну в Украине.

"Моя встреча с президентом Джо Байденом запланирована. Я представлю ему победный план", — сказал Зеленский.

Заявление прозвучало в то время, когда Байден должен обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, позволять ли Киеву запускать в Россию ракеты большой дальности, предоставленные Западом.

Президент не привел никаких конкретных подробностей о том, как положить конец войне, но заявил, что его предложение будет включать "систему взаимосвязанных решений, которая даст Украине достаточно власти — достаточной, чтобы направить эту войну по пути к миру".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский раскритиковал Запад за нежелание сбивать российские дроны и ракеты в небе над Украиной.