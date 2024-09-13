Восени пройде новий Саміт миру: Зеленський сказав, чи покличуть Росію

Також глава держави розповів про майбутню зустріч із Джо Байденом

Президент України Володимир Зеленський анонсував наступний Глобальний саміт миру. Він запланував на листопад цього року і на зустріч планується запросити Росію.

Таку заяву глава держави зробив у п’ятницю, 13 листопада. Про це пише Le Monde.

Також Зеленський анонсував швидку зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Він має намір подати своєму американському колезі "переможний план" про те, як закінчити війну в Україні.

"Моя зустріч із президентом Джо Байденом запланована. Я представлю йому переможний план", — сказав Зеленський.

Заява прозвучала у той час, коли Байден має обговорити з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, чи дозволяти Києву запускати в Росію ракети великої дальності, надані Заходом.

Президент не навів жодних конкретних подробиць про те, як покласти край війні, але заявив, що його пропозиція включатиме "систему взаємопов’язаних рішень, яка дасть Україні достатньо влади — достатньої, щоб направити цю війну шляхом до миру".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський розкритикував Захід за небажання збивати російські дрони та ракети в небі над Україною.