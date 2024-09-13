Экономическое бронирование: когда может заработать в Украине и какие есть варианты

Сейчас выбирают модель бронирования

Правительство в Украине работает над внедрением экономического бронирования от мобилизации. Такая возможность в стране может появиться уже к концу этого года.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. По его словам, эта тема в стране сейчас движется достаточно активно.

"Мы очень рады, что Правительство в принципе нашло какую-то конфигурацию, которую оно, я думаю, запостит в ближайшее время через постановления. Мы слышали выступление премьер-министра "Или работай, или воюй". Это об этом. Мы двигаемся так же вместе совместно уже, то есть не только парламент, а совместно с Правительством. Координируемся по поводу какой-нибудь будущей модели", — говорит Наталуха.

Он считает, что уже к концу этого года эта модель заработает. Вопрос только в том, какая модель. Сейчас идет расчет сценариев. Для того чтобы понять, какая из трех предложенных моделей может реалистично принести сколько, и сколько она может забронировать специалистов.

В начале года обсуждалась, в том числе модель группы Наталухи. Она базировалась на внедрении нового квазиналога, подобного военному сбору. Работодатель за бронирование работника будет ежемесячно платить 20 тысяч гривен. Такая возможность также была бы доступна и для ФЛП.

"Базовая (модель, — Ред.), 20 тысяч. 34 с половиной тысячи гривен — вторая модель, и третья — гибридная модель. По каждой из этих трех моделей сейчас идут консультации и расчеты.

Почему именно Правительство принимает решение

"Мы не хотим рассинхронизироваться с Кабинетом Министров, потому что все равно они будут внедрять это на своем уровне. И поэтому нам важно, чтобы мы все были на одной странице. Поэтому парламент, по-моему, это до сих пор реалистично. Вопрос в том, что это будет нелегко это будет тяжело, но нам будет легче это делать, если у нас будет существенная поддержка правительства относительно конкретной модели, уже с полноценными их расчетами и подтверждениями того, что тот или иной сценарий, по их мнению, является реалистичным. Поєтому работа идет и кипит", — сказал Наталуха.

Также он надеется, что в ближайшее время будет услышана некая конкретика по ротациям и отпускам Министерства обороны и Генерального штаба.

"Таким образом сбалансируем эти два трека. Это будет честно", — добавил собеседник.

До конца года решение может быть принято

Наталуха считает, что уже к концу 2024 года решение вступит в силу. Он говорит, что экономическое бронирование может дать дополнительное наполнение бюджету и это очень важно.

"Я думаю, что да. Это наверняка связано с бюджетным процессом? Это, конечно, связано с бюджетным процессом, это, конечно, связано с этим, потому что мы сначала говорили о том, что экономическое бронирование может дать дополнительное наполнение для бюджета и это играет свою роль, безусловно. Ну, но, конечно, есть еще аспект политически военный и здесь должно быть, наверное, формальное слово за руководством страны. Потому что мы все работаем как одна большая команда", – объяснил председатель парламентского комитета.

Генштаб и Минобороны не против идеи экономического бронирования

По словам Наталухи, от Минобороны и Генштаба не было заявлений, что они по каким-либо причинам могли бы быть против.

"У нас никогда не было такого, что они против, потому что они тоже понимают ситуацию с бюджетом и этот бюджет касается их непосредственно и наших военнослужащих, которых нужно дальше снабжать, тренировать, одевать, обучать. Они не могут, очевидно, быть публично и за, потому что они в своем опасении по поводу того, как это повлияет на мобилизационный процесс.

Но мы очень конструктивно общаемся с правительством, всеми министерствами, поэтому, знаете, жесткой оппозиции нет. Конечно, такой осторожный, может, скепсис у кого-то, но это уже наша работа цифрами убедить, что мобилизация от этого не пострадает. Более того, мы их сможем профинансировать. Вооруженные силы от этого не пострадают больше, мы сможем дать им дополнительные деньги", — подчеркнул он.

Бизнес, как уверяет Наталуха, не пострадает от этого:

"Мы дадим и предсказуемость и надеемся, что вся эта дискуссия вокруг бронирования уже запустила параллельно дискуссии вокруг отпусков и ротаций. Мы надеемся, что военный блок также нарабатывает какую-то модель со своей стороны".

К какой модели больше склонны в Кабмине

Собеседник объяснил, что в Кабмине хотят избежать уменьшения налоговой базы.

"Смотрите, я вам скажу иначе там есть. Там есть желание в любых условиях избежать уменьшения налоговой базы, то есть какой-то оптимизации за счет перехода на минимальные заработные платы и так далее, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что будет все-таки что-то ближе ко второй", — рассказал изданию Наталуха.

Нижний предел бронирования — 30 тысяч гривен

Такая модель возможна, как говорит Наталуха. Но, возможно, с некоторыми модификациями.

"Но опять-таки, я здесь не могу говорить, потому что я не вижу еще никакого финального решения. Оно в процессе наработки. Вполне возможно, что когда оно появится, оно будет иным. То есть это вопрос не персональных предпочтений. Это вопрос сугубо цифр и расчетов. Они сочтут, они увидят, и я думаю, что будет сказываться понятно", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кабинете министров вынуждены изменить концепцию "воюй или работай". Как оказалось, она не полностью отвечает понятию экономического бронирования.