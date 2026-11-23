Изменения на дне Днепра вернули археологов на уже обследованные участки

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На Великом Лугу возле Хортицы нашли старую деревянную лодку, которая не так часто попадается на глаза даже тем, кто интересуется археологическими находками региона. О ней и других артефактах, открывшихся после изменения ландшафта в результате подрыва Каховской ГЭС, эксклюзивно "Телеграфу" рассказал Павло Олийнык – эколог и исследователь Великого Луга.

Справка: Великий Луг – историческая местность в нижнем течении Днепра, на территории современной Запорожской области. Когда-то это была большая пойменная территория с многочисленными островами, протоками, болотами, озерами и лесами, которая играла важную роль в истории запорожского казачества. Значительная часть Великого Луга оказалась под водами Каховского водохранилища после его создания в XX веке.

Лодка, лежавшая прямо у воды

Среди находок, показанных во время экспедиции, особое внимание привлекает деревянная лодка. Археолог Елена Дзнеладзе, представитель Института археологии НАН Украины, называет ее долбленкой – однодеревкой, которую выдалбливали из одного ствола.

По ее словам, место находки расположено примерно в 30 километрах выше по течению.

Для археологов важно не только то, что найдено, но и точное место обнаружения артефактов

Для археологов важны не только находки, но и место, где их обнаружили

Что еще удалось найти археологам

Во время экспедиции исследователи показали и другие артефакты, связанные с историей Великого Луга и Днепра. Среди них – фрагменты керамики, предметы корабельного оборудования и котел, который использовался на корабле.

В частности, археологи продемонстрировали горшок XVIII века, найденный у якоря. Также показали предметы, которые могли использовать для работы с керамикой или декорирования кожи.

Находки со дна реки

Находки с Великого Луга помогают исследовать историю Днепра

Елена Дзнеладзе объяснила, что даже типичные фрагменты посуды имеют особую ценность, если их находят на дне реки, а не на территории обычного поселения. В таких случаях важен не только сам предмет, но и место его обнаружения. Именно поэтому археологи фиксируют каждую находку с помощью GPS.

Как подрыв Каховской ГЭС открыл новые участки для исследований

После разрушения Каховской ГЭС 6 июня 2023 года изменился ландшафт Великого Луга. Спад уровня воды открыл широкую береговую полосу, а изменения подводного рельефа позволили исследователям обнаруживать новые археологические памятники.

Научный сотрудник отдела реставрации Национального заповедника "Хортица" Андрей Денисенко рассказал, что после этого события экспедиция начала активнее работать под водой.

Он также отметил, что после возвращения с фронта увидел процессы естественного восстановления территории. По его словам, ученые из других стран, приезжающие исследовать Великий Луг, поражены тем, как быстро восстанавливается природа.

В то же время Денисенко назвал подрыв Каховской ГЭС экологической катастрофой, которая принесла много горя и повлекла за собой масштабные последствия.

Великий Луг – часть истории украинского казачества

Андрей Денисенко подчеркнул историческое значение Днепра и Великого Луга для формирования Украины. Он назвал реку одним из факторов формирования нации, а Великий Луг – средой, которая способствовала становлению казачества.

"Если бы не было Великого Луга – не было бы казачества. Не было бы казачества – не было бы Украины. Не было бы Украины – не было бы того духа сопротивления, который у нас сейчас есть", – сказал Денисенко.

Экспедиция "ЭПАР-2026" начала работу 1 сентября и, по словам участников, длилась около трех недель. Ее работа направлена на поиск, исследование и сохранение археологических находок, которые открывают новые страницы истории Великого Луга.

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