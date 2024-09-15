"Минск-3 никто россиянам не подарит": у Зеленского опровергли информацию СМИ об украинском плане победы

В ОП рассказали, кто из партнеров первым увидит этот план

В Офисе президента опровергли информацию немецкого издания Bild об украинском плане победы. По данным журналистов, он содержит пункты о возможном прекращении огня на отдельных участках фронта.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что никто из вовлеченных в разработку плана не разговаривал с этим изданием, пишет РБК-Украина. По его словам, Bild не видел этот план победы.

"Из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил. Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит", — подчеркнул Литвин.

Советник президента отметил, что Украина против любой заморозки войны. Он подчеркнул, что план победы изначально будет представлен США, потому что они способны обеспечить его реализацию.

Напомним, по данным Bild, президент Украины Владимир Зеленский планирует представить стратегию победы во время предстоящего визита в США. Издание отмечает, что украинский лидер якобы намерен обсудить план с президентом Джо Байденом, а также потенциальными кандидатами на должность главы Белого дома — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Германии выразило сомнения в готовности российского руководства к конструктивным мирным переговорам по ситуации в Украине. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что недавние высказывания российских властей не создают впечатление о ее желании вести конструктивный диалог.