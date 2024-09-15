"Мінськ-3 ніхто росіянам не подарує": у Зеленського спростували інформацію ЗМІ про український план перемоги

В ОП розповіли, хто з партнерів першим побачить цей план

В Офісі президента спростували інформацію німецького видання Bild про український план перемоги. За даними журналістів, він нібито містить пункти про можливе припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що ніхто з залучених до розробки плану не розмовляв з цим виданням, пише РБК-Україна. За його словами, Bild не бачив цей план перемоги.

"З тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги, ніхто з Bild не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує", — наголосив Литвин.

Радник президента зазначив, що Україна проти будь-якої заморозки війни. Він підкреслив, що план перемоги спочатку буде представлений США, бо вони здатні забезпечити його реалізацію.

Нагадаємо, за даними Bild, президент України Володимир Зеленський планує представити стратегію перемоги під час майбутнього візиту до США. Видання зазначає, що український лідер нібито має намір обговорити план з президентом Джо Байденом, а також з потенційними кандидатами на посаду глави Білого дому — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд Німеччини висловив сумніви щодо готовності російського керівництва до конструктивних мирних переговорів стосовно ситуації в Україні. Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що нещодавні висловлювання російської влади не створюють враження про її бажання вести конструктивний діалог.