Главное условие Путина было в одном: стало известно, почему сорвались переговоры Украины и России в Стамбуле

Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила

Киев вышел из Стамбульских соглашений, заключенных с Москвой в 2022 году, якобы после консультаций с американцами. Власти Украины усомнились в справедливости выдвинутых условий.

Об этом рассказала бывший замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Подробности она озвучила во время беседы с журналистом Михаилом Зыгарем.

Она уточнила, что ни США, ни Запад никак не участвовали в тех переговорах и не были до конца осведомлены в том, о чем договариваются стороны. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет.

"Тогда и нам, и британцам, и всем остальным стало ясно, что главное условие Путина было в одном предложении – оно запрещало Украине иметь некоторые системы вооружений. Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила…", — рассказала Нуланд.

При этом, аналогичных ограничений для РФ не было, подчеркнула она. От Кремля не требовалось отступить. Не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. России не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Логично, что в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка.

"И именно в этот момент она распалась", – пояснила американка.

Напомним, проект Стамбульских соглашений предполагал, что Россия без боя отведет войска со всех захваченных после 24 февраля украинских территорий. Исключением мог стать Донбасс. Вопрос передачи части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должен был решиться во время личной встречи Зеленского и Путина. Взамен Украина должна была объявить нейтральный статус.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появился документ договора Украины и России из Стамбула.