Коломойского лишили гражданства Кипра: его "золотой паспорт" был получен нечестно

Гражданство олигарх получил в 2010 году

В начале сентября правительство Кипра лишило бизнесмена Игоря Коломойского гражданства. Его паспорт был получен под фальшивым предлогом и с сокрытием важной информации.

Об этом информирует местное издание Philenews. Отмечается, что Коломойский попал под проверку "владельцев золотых паспортов".

"Это очередная проверка владельцев золотых паспортов: не менее восьми человек будут вынуждены отказаться от гражданства Кипра, поскольку следователи обнаружили несоответствия в персональных данных, предоставленных компетентным органам", — говорится в материале.

В их числе также находится и украинский олигарх Игорь Коломойский, которого издание называет "близким к власти Киева". Журналисты пишут, что его паспорт якобы был получен под фальшивым предлогом и с сокрытием важной информации, часть которой касалась уголовных обвинений, выдвинутых против украинского олигарха.

"В решении, принятом местным кабинетом министров 4 сентября, также отмечается, что еще до того, как его кандидатура рассматривалась на получение гражданства, было очевидно, что Коломойский, 2-й самый богатый человек в Украине, является лицом "подозрительного характера", как его называли, а его натурализация создает серьезный риск еще большего ухудшения репутации для Республики Кипр", — пишут журналисты.

Также отмечается, что паспорт был отобран в первую очередь потому, что Коломойский не указал в своем заявлении, что ему предъявлялись уголовные обвинения в уклонении от уплаты налогов в России еще в 2008 году, а гражданство он получил в июне 2010 года.

К слову, в числе тех, кого лишили кипрского гражданства, также находится египетский инвестор Мохаммед Салем и российский инвестор Максим Захарченко с семьей.

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